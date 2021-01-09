Названа предварительная причина пожара в тюменском пансионате

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пожарный, деревянный дом, пожар, пламя, тушение пожара
Пожар начался с бани и распространился на другие постройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной пожара в частном пансионате для пожилых людей в Тюменской области могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом журналистам сообщили источники в экстренных службах.

«Пожар начался с бани и распространился на другие постройки. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Но рассматриваются и другие версии», — пишет ТАСС. На данный момент на месте происшествия ведется проверка.

При пожаре в частном доме в поселке Боровском Тюменской области погибли семь человек. Губернатор Александр Моор обещал найти виновных в происшествии. Уже задержана владелица сгоревшего дома престарелых. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. Сейчас с женщиной работают следователи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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