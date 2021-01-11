Стратегию развития Кургана разработают эксперты из Тюмени

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Улицы перед празднованием дня города. Курган, мэрия, город курган, здание администрации, площадь ленина, администрация города кургана
Экспертная организация «Развитие и осторожность» разработает стратегию развития Кургана за 1,195 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Разработкой стратегии развития Кургана до 2035 года займется тюменская экспертная организация «Развитие и осторожность». Об этом на совещании в мэрии заявила директор городского департамента экономического развития Ульяна Иванова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«На конкурсной основе выбран разработчик документа стратегического планирования. Им стала экспертная организация из Тюмени „Развитие и осторожность“», — говорится в сообщении. Иванова доложила, что тюменские эксперты уже проанализировали социально-экономическое положение города и определили приоритеты его развития. «В числе первоочередных — благоустройство Кургана и создание его индивидуального архитектурного облика, а также активное развитие городской инфраструктуры», — отмечают в мэрии.

Власти Кургана планировали потратить на разработку стратегии развития города не более 1,5 млн рублей, сообщало ранее URA.RU. Согласно данным портала госзакупок, на объявленный мэрией аукцион заявилось восемь участников из Тюменской и Свердловской областей, Москвы и Татарстана. Из Кургана был только один участник — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В результате контракт достался тюменской организации «Развитие и осторожность», которая согласилась разработать стратегию за 1,195 млн рублей.

По планам властей, документ должен быть готов к 31 марта 2021 года. «Чтобы стратегия была максимально полезна, она должна всегда находиться в актуальном состоянии. Необходима ее корректировка в зависимости от текущей обстановки», — объясняли в мэрии необходимость разработки документа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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