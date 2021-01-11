Стали известны кандидаты в Госдуму от Тюменской области

Тюменская область объединится с ХМАО, ЯНАО и Курганскую областью на выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На предстоящих выборах в Государственную думу депутата Эрнеста Валеева по объединенному списку «Единой России» от Тюменской, Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО заменит Николай Брыкин, компанию которому составит кандидат Иван Квитка. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в политических кругах. Он уточнил, что Валеев при этом будет включен в партийные списки.

«Николай Брыкин сменит Эрнеста Валеева на выборах по одномандатным округам. Это уже решенный вопрос. Также Тюменскую, Курганскую области и северные округа там будет представлять действующий депутат Иван Квитка. При этом Эрнест Валеев будет включен в партийные избирательные списки „Единой России“. В этих же списках будет Анатолий Карпов», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он уточнил, что такое решение в региональном отделении «Единой России» было принято после консультаций с самим Валеевым и с учетом его пожеланий. В пресс-службе партии от комментариев на этот счет воздержались. Ранее агентство писало, что заместитель секретаря генсовета ЕР Дмитрий Кобылкин, вероятнее всего, станет лидером списка партии на выборах в Госдуму от Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО.