Литий, который нашли в крови Алексея Навального, назначается пациентам с биполярным расстройством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В статье медицинского журнала The Lancet о здоровье блогера Алексея Навального говорится, что в его крови был обнаружен литий. Доктор медицинских наук, невролог Виктор Козак отметил, что медики из берлинской клиники Charite не стали раскрывать, зачем они давали это вещество блогеру. Об этом врач заявил в программе «Стена Сосновского» в эфире youtube-канала «Соловьев LIVE».

Ведущий Александр Сосновский в эфире включил запись разговора с Козаком, который изучил данные в статье The Lancet. «Там среди прочих медикаментов указан литий. Я не обсуждаю, по какой причине пациент принимал препараты лития. На эту тему можно спекулировать, но это не относится к моей компетенции. Однако возвращаясь непосредственно к литию, существуют научные публикации на тему того, что литий угнетает активность холинэстеразы. На мой взгляд, коллеги из Charite могли бы, даже думаю, им следовало бы раскрыть эту тему. Ведь любые детали важны для составления анализа полной клинической картины», — объяснил Козак. Он подчеркнул, что литий не применяется при неотложной медицине.

Далее слово взял врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, единственное состояние в медицине, которое требует применение лития это биполярное расстройство, то есть при маниакально-депрессивном синдроме. «На счет того, как он действует на холинэстеразу я точно не знаю, потому что были работы, но те работы были на животных. Холинэстераза — это нейромедиатор, и литий действует, именно изменяя различные концентрации нейромедиаторов в крови», — добавил Мясников.

Психиатр, психотерапевт Иван Мешандин, который также появился в эфире программы, подтвердил, что литий назначается пациентам, у которых диагностируется биполярное расстройство. «[Назначается пациентам,] настроение у которых нестабильное и меняется. Для стабилизации настроения используется этот препарат», — сказал Мешандин.

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в одну из омских больниц. Позднее его переправили в клинику Charite в Берлине, ученые Германии и ряда других европейских стран заявили об обнаружении в организме Навального веществ группы «Новичок». Президент РФ Владимир Путин заявил, что Навальный пользуется поддержкой западных спецслужб, но это не значит, что власти нужно его травить, сообщает «Дни.ру». Тем временем СК РФ возбудил против блогера уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, пишет агентство Nation News.