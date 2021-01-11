Уволился директор курганской школы, конфликтовавший с экс-мэром

Уволен директор курганской школы, в поддержку которого жители хотели выходить на митинг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области уволился директор школы в Целинном районе Виталий Соломон, являющийся также депутатом районной думы. Когда-то у него был конфликт с бывшим главой района Иваном Светличным. О кадровых перестановках URA.RU сообщил инсайдер.

«Перед Новым годом директора Косолаповской школы Виталия Соломона по-тихому уволили», — рассказал инсайдер. Он пояснил, что местные жители в апреле 2020 года вступились за Соломона. Они готовы были выйти на митинг, и ситуация тогда разрешилась — директор остался на месте.

Уход с поста директора школы перед Новым годом подтвердили в департаменте образования и науки Курганской области. «25 декабря 2020 года от директора Косолаповской СОШ Соломона В. А. поступило заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. 28 декабря был последний рабочий день», — пояснили в департаменте.

Сейчас обязанности директора школы исполняет учитель истории и обществознания Руслан Биссимбаев. Соломон при этом остался работать в школе учителем. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU, без уточнения других подробностей.

Ранее агентство сообщало, что депутаты Целинной районной думы поставили главе района Ивану Светличному «неуд» за работу в 2019 году. В конфликт между депутатами и главой привлекли полицейских. Светличный заподозрил депутата — директора школы Виталия Соломона, в махинациях с закупками. Жители района увидели в этом месть за «неуд», поставленный Светличному. Сейчас Светличный уже полгода не является руководителем района. В июле 2020 года он ушел с поста.