Экс-мэр Челябинска покидает СИЗО

Евгений Тефтелев отправляется в колонию строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за взятку в особо крупном размере, в ближайшие дни отправится в колонию строгого режима для отбытия наказания. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, осужденный не воспользуется правом отбывать наказание в СИЗО.

«Тефтелев выбирает между колонией строгого режима №18 Магнитогорска, где он был бы поближе к семье, и колонией строгого режима №6 Копейска. Он мог бы работать в СИЗО, к примеру, в библиотеке, но он не стал подавать такого ходатайства», — пояснил URA.RU источник. ИК-6 в Копейске известна своими VIP-заключенными. Там отбывали наказание экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин, бывшие вице-губернаторы Челябинской области Николай Сандаков и Виктор Тимашев и другие высокопоставленные чиновники. Все они уже вышли на свободу по УДО.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, у сотрудников ГУФСИН есть максимум 10 дней, чтобы подготовить осужденного к этапированию к месту отбывания наказания. По данным URA.RU, это решение поступило в СИЗО в первые дни 2021 года. В данный момент Тефтелев находится в СИЗО №1 в Челябинске.

Один из адвокатов бывшего градоначальника Дмитрий Русских подтвердил, что его клиент еще в Челябинске. «В данный момент никаких решений по поводу продолжения защиты клиент не принимал. Комментировать по другим вопросам меня не уполномочивали», — заявил URA.RU Русских.

Евгений Тефтелев был осужден 28 октября прошлого года в Центральном райсуде Челябинска на три года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей. Областной суд 23 декабря оставил этот приговор без изменений, решение суда вступило в силу.