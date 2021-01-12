Алексей Кушнарев будет курировать работу двух крупных металлургических комбинатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В холдинге «Металлоинвест», основателем которого является бизнесмен Алишер Усманов, рассказали о создании двух должностей в топ-менеджменте компании, одну из которых займет депутат свердловского заксобрания, экс-директор «ЕВРАЗ-холдинга» Алексей Кушнарев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга, он возглавит металлургический дивизион. Другим топом станет Ринат Исмагилов, которому доверили горный дивизион «Металлоинвеста».

«Это новые должности в структуре компании. Назначения призваны повысить эффективность управления производством, ускорить внедрение новых технологий и обеспечить применение лучших практик в бизнес-процессах», — говорится в официальном заявлении. Уточняется, что Кушнарев будет курировать работу металлургического комбината «Уральская Сталь» (Новотроицк Оренбургской области), а также Оскольского электрометаллургического комбината. Ринат Исмагилов будет отвечать за формирование политики развития, модернизацию и рациональное использование ресурсов горно-обогатительных комбинатов компании — Лебединского ГОКа (Белгородская область) и Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева (Курская область).

Алексей Кушнарев родился в 1960 году. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности «Обработка металлов давлением». С 1982 по 2002 годы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, прошел путь от вальцовщика до главного прокатчика предприятия. В том же статусе он перешел на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», управляющим директором которого был с 2005 по 2016 год. До августа прошлого года Алексей Кушнарев был управляющим директор ЕВРАЗ Качканарский ГОК. Последние два созыва он был депутатом свердловского заксобрания.

Ринат Исмагилов окончил в 1986 году Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «Обогащение полезных ископаемых». На протяжении многих лет работал на предприятиях российской горно-металлургической компании «Норильский никель». С 2013 года занимал должности заместителя директора департамента, директора департамента горнорудного производства УК «Металлоинвест».