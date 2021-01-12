В прокуратуре Пермского края ждут трех новых руководителей

В прокуратуре Пермского края в 2021 году ждут назначения прокурора, первого заместителя и заместителя. Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокуратуру Пермского края до октября этого года покинет заместитель главы надзорного ведомства Виталий Ильенков. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, в прокуратуре должны произойти назначения на три вакантные должности — прокурора, первого заместителя и заместителя.

«У Ильенкова осенью заканчивается контракт. Он десять лет в должности. Должна пройти ротация», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что Ильенков, который исполняет обязанности прокурора с осени прошлого года, может уйти на пенсию или возглавить прокуратуру одного из регионов страны.

В руководстве краевой прокуратуры останутся только Андрей Назаров и Дмитрий Трусов, которые стали заместителями в 2018-м и 2020 году, соответственно. «У них контракт пятилетний. Если ничего экстраординарного не произойдет, то они продолжат работу», — пояснил инсайдер URA.RU. В пресс-службе регионального надзорного ведомства воздержались от комментариев по этому вопросу.

В сентябре 2020 года прокурор Пермского края Андрей Юмшанов был отправлен в отставку. Почти сразу после этого в отставку по достижении предельного возраста ушел и первый заместитель прокурора края Владимир Черкасов. После этого исполнять обязанности регионального прокурора стал Ильенков.