В израильской клинике «Хадасса» в Москве можно сделать вакцину от коронавируса Pfizer. Об этом журналистам рассказала депутат Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
«Я точно знаю, что в Москве этой вакциной уже многие жители московского региона имеют возможность привиться в частном порядке. <…> Это израильская клиника „Хадасса“, мне по крайней мере было предложено там привиться», — сказала Соломатина в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По ее словам, «ни для кого не секрет», что иностранную вакцину уже завезли в страну, и «там, где люди платят деньги, привозят все, что угодно». Однако в «Хадасса» опровергли информацию о доступности американского препарата. По данным РБК, учреждение ведет переговоры с зарубежной компанией, однако говорить о возможности сделать укол и сроках еще рано.
Ранее американское Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов нашло в вакцине Pfizer еще один побочный эффект. Выяснилось, что препарат часто вызывает аллергическую реакцию у привитых людей. 3 января врач из США Грегори Майкл умер после вакцинации Pfizer. По предварительным данным, у него началось подкожное кровоизлияние.
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