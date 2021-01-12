12 января 2021

В двух регионах УрФО православный праздник пройдет по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Крещения Господня. Екатеринбург, девушка, иордань, прорубь, крещенские купания, крещение
Причиной отмены крещенских купаний стал коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Многие регионы России отменили крещенские купания в прорубях из-за пандемии коронавируса. При этом некоторые служители церквей поддерживают решение властей. Так, настоятель церкви Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский заявил, что «в такое сложное время» нет необходимости окунаться в источники.

«В эти дни лучше воздержаться от массовых скоплений в местах, где люди не смогут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим», — передает «Коммерсант» слова отца Алексея. Он также отметил, что эта традиция не является строго церковной.

От организации крещенских купаний уже отказалась мэрия Перми. В Иркутской области не будет оборудована популярная у горожан иордань в заливе реки Якоби. В Омске, Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае купания не отменены, однако Роспотребнадзор порекомендовал не устраивать мероприятий у прорубей, так как есть большая вероятность заразиться коронавирусом.

Окончательное решение еще не приняли власти Новосибирской области и Краснодарского края. В городе Артеме Приморского края в ночь с 18 на 19 января будут закрыты православные храмы. Однако иордань для крещенского купания будет организована в одном из районов города. От традиционных крещенских купаний не отказались власти Ростовской и Московской областей, а также Крыма и Севастополя. За соблюдение мер профилактики будет отвечать региональное руководство.

Ранее вирусолог заявил, что в случае быстрого распространения британского штамма коронавируса, в России могут усилить меры по борьбе с пандемией. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...