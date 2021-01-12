В двух регионах УрФО православный праздник пройдет по-новому

Многие регионы России отменили крещенские купания в прорубях из-за пандемии коронавируса. При этом некоторые служители церквей поддерживают решение властей. Так, настоятель церкви Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский заявил, что «в такое сложное время» нет необходимости окунаться в источники.
«В эти дни лучше воздержаться от массовых скоплений в местах, где люди не смогут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим», — передает
От организации крещенских купаний уже отказалась мэрия Перми. В Иркутской области не будет оборудована популярная у горожан иордань в заливе реки Якоби. В Омске, Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае купания не отменены, однако Роспотребнадзор порекомендовал не устраивать мероприятий у прорубей, так как есть большая вероятность заразиться коронавирусом.
Окончательное решение еще не приняли власти Новосибирской области и Краснодарского края. В городе Артеме Приморского края в ночь с 18 на 19 января будут закрыты православные храмы. Однако иордань для крещенского купания будет организована в одном из районов города. От традиционных крещенских купаний не отказались власти Ростовской и Московской областей, а также Крыма и Севастополя. За соблюдение мер профилактики будет отвечать региональное руководство.
Ранее вирусолог заявил, что в случае быстрого распространения британского штамма коронавируса, в России могут усилить меры по борьбе с пандемией. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.
Подписывайтесь на URA.RU в