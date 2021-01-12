Иконы на здании музея появились в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство и прокуратуру Курганской области просят проверить законность размещения двух икон, которые появились в сентябре и декабре 2020 года на музее истории Кургана. Об этом URA.RU сообщил автор обращений (он попросил не называть его имя).

«Прошу провести проверку по факту размещения мозаики с изображениями религиозного характера на фасаде объекта», — указано в обращении. По мнению автора, мозаика нарушает облик здания музея, которое является объектом культурного наследия. Письма направили 12 января.

«Появление икон не является необходимым техническим приспособлением. Такие изменения меняют сущность объекта», — рассказал URA.RU соавтор проекта «Мой Курган» Андрей Вагин. Он добавил, что действиям с объектами культурного наследия должны сопутствовать проектные решения и экспертизы, по его данным, этого не было сделано.

Иконы на здании музея обсуждали и в соцсетях. Например, в соцсети «ВКонтакте» не все горожане были настроены критично. «Это мозаика. Ее на фасадах можно делать. Украшает внешний облик нашего города», — написала пользователь Зоя Гончарова в группе «Курган | Курганские.ру». «Гармонично встроены. Я думаю иконам это место нормально», — отметил Юрий Рыбаков в группе «Блог Ильи Винштейна».

URA.RU направило запросы в пресс-службы правительства и прокуратуры региона. В областном правительстве пояснили, что для ответа на запрос требуется дополнительное время.

Икона Александра Невского появилась на фасаде музея в сентябре 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU