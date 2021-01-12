12 января 2021

Уктусский стрелок получил шанс избежать колонии. Решение суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Александрову, уктусскому стрелку. Екатеринбург, александров алексей
На одном из заседаний по делу Алексей Александров упал в обморок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Убийство двух девушек на Уктусе

Инженера оборонного завода имени Калинина из Екатеринбурга Алексея Александрова, которого судили за убийство двух девушек на Уктусе, отправили на дополнительную психиатрическую экспертизу. Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга 13 января рассмотрел жалобу осужденного на пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«По итогам заседания Второй апелляционный суд назначил в отношении Алексея Александрова дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу, которая будет проведена в Свердловской областной психиатрической больнице», — сообщили в облсуде. 29 сентября 2020 года Александрова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Также суд обязал уктусского стрелка выплатить родителям убитых девушек по 1 млн рублей компенсации морального вреда и возместить расходы на погребение.

Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. На допросах Александров заявил, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. По словам Александрова, над ним несколько лет издевались в школе одноклассники, поэтому он ненавидел людей.

Представитель родителей убитых девушек Дмитрий Ушаков пояснил, что апелляционный суд не сомневается в виновности Александрова в убийстве. Однако защита осужденного представила в жалобе новые доводы. «Во время нахождения в СИЗО Александров вел себя странно — спал на полу, высказывал странные мысли, не общался с сокамерниками», — рассказал Ушаков. Исходя из этого, суд решил направить Александрова на дополнительную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Ушаков отметил, что выводы предыдущих экспертов суд не отменил, они остаются в деле, а суд должен разобраться — будет ли Александров отбывать срок в колонии особого режима или в закрытой психиатрической больнице.

Также Александров заявил в суде, что его целью было убить четырех человек, но совершить очередную расправу он не успел, так как затянулся поиск нового ствола для винтовки. В последнем слове Александров попросил прощения за свой поступок в стихах, которые сам написал в камере.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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