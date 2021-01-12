Инженера оборонного завода имени Калинина из Екатеринбурга Алексея Александрова, которого судили за убийство двух девушек на Уктусе, отправили на дополнительную психиатрическую экспертизу. Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга 13 января рассмотрел жалобу осужденного на пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«По итогам заседания Второй апелляционный суд назначил в отношении Алексея Александрова дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу, которая будет проведена в Свердловской областной психиатрической больнице», — сообщили в облсуде. 29 сентября 2020 года Александрова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Также суд обязал уктусского стрелка выплатить родителям убитых девушек по 1 млн рублей компенсации морального вреда и возместить расходы на погребение.
Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. На допросах Александров заявил, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. По словам Александрова, над ним несколько лет издевались в школе одноклассники, поэтому он ненавидел людей.
Представитель родителей убитых девушек Дмитрий Ушаков пояснил, что апелляционный суд не сомневается в виновности Александрова в убийстве. Однако защита осужденного представила в жалобе новые доводы. «Во время нахождения в СИЗО Александров вел себя странно — спал на полу, высказывал странные мысли, не общался с сокамерниками», — рассказал Ушаков. Исходя из этого, суд решил направить Александрова на дополнительную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Ушаков отметил, что выводы предыдущих экспертов суд не отменил, они остаются в деле, а суд должен разобраться — будет ли Александров отбывать срок в колонии особого режима или в закрытой психиатрической больнице.
Также Александров заявил в суде, что его целью было убить четырех человек, но совершить очередную расправу он не успел, так как затянулся поиск нового ствола для винтовки. В последнем слове Александров попросил прощения за свой поступок в стихах, которые сам написал в камере.
Подписывайтесь на URA.RU в