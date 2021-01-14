Пассажиры аварийного рейса «Ямала» раскрыли подробности ЧП

После взлета у самолета «Ямала» отказали внутренние системы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет авиакомпании «Ямал», совершивший аварийную посадку в Санкт-Петербурге, сильно трясло в воздухе. Из-за этого пассажиры подумали, что у лайнера возникли проблемы с двигателем. Об этом рассказала жительница Салехарда Наталья Тырина, находившаяся на борту.

«Вылетели мы из Москвы, минут 40 пролетели до Салехарда и экстренно были вынужденны развернуться. Подлетая к Москве, мы поняли, что самолет не может приземлиться, ему тяжело. Нас очень сильно качало в разные стороны, трясло, было жутко, страшно. И, видимо, пилот принял решение, что приземлиться он не сможет, и мы полетели в Санкт-Петербург», — рассказала Тырина на своей странице в Instagram.

По словам женщины, в аэропорту Пулково самолет встречали пожарные машины, что напугало пассажиров. Сейчас люди ждут вылета из Санкт-Петербурга. Самолет отправится в 10 часов по московскому времени.

Другой пассажир Александр заявил, что о технической ошибке в системах самолета экипаж сообщил уже во время набора высоты. «Около часа мы летали кругами и вырабатывали топливо. Ощущались перепады скорости и высоты, было немного страшно, но все держались нормально», — приводит его слова «Север-Пресс».

В авиакомпании «Ямал» официально подтвердили неисправность судна. «После взлета на воздушном судне произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в аварийный режим управления», — сказали в пресс-службе компании. По данным «Ямала», на борту находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа.