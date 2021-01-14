У агрофирмы экс-кандидата в губернаторы Александра Репина отбирают землю Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Специалисты советуют властям не начинать крупные проекты — студенты политеха уходят с дистанта — у Репина забирают землю — жители Александровска устроили драку с парламентариями. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

Эксперты советуют властям отложить крупные проекты к юбилею Перми

Властям не стоит проводить амбициозные проекты к 300-летию Перми, так как на них может не хватить средств. К такому мнению пришли опрошенные URA.RU урбанисты и представители сферы культуры.

Студенты политеха переходят на очный формат обучения

Пермский политехнический университет переводит студентов старших курсов на очный формат обучения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

Предприятие экс-кандидата в губернаторы лишают земли

Агрофирму бывшего кандидата в губернаторы Александра Репина лишают земли в Кунгурском районе, которую она арендует более 15 лет. Как установило региональное управление ФАС, участок был передан без проведения торгов.

В Александровске депутаты подрались с жителями

Депутаты городской думы Александровска подрались с местными жителями, которые не пускали парламентариев в здание на заседание и требовали распустить думу. В итоге депутаты провели заседание на улице.