14 января 2021
13 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 15 января. Политех переходит на очное обучение, депутаты подрались с жителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, репин александр
У агрофирмы экс-кандидата в губернаторы Александра Репина отбирают землю Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Специалисты советуют властям не начинать крупные проекты — студенты политеха уходят с дистанта — у Репина забирают землю — жители Александровска устроили драку с парламентариями. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 15 января — в обзоре URA.RU:

Эксперты советуют властям отложить крупные проекты к юбилею Перми

Студенты политеха переходят на очный формат обучения

  • Пермский политехнический университет переводит студентов старших курсов на очный формат обучения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

Предприятие экс-кандидата в губернаторы лишают земли

  • Агрофирму бывшего кандидата в губернаторы Александра Репина лишают земли в Кунгурском районе, которую она арендует более 15 лет. Как установило региональное управление ФАС, участок был передан без проведения торгов.

В Александровске депутаты подрались с жителями

  • Депутаты городской думы Александровска подрались с местными жителями, которые не пускали парламентариев в здание на заседание и требовали распустить думу. В итоге депутаты провели заседание на улице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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