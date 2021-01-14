Названы регионы с высоким спросом на банкротство среди россиян

Почти семь тысяч россиян захотели объявить себя банкротами без суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

С сентября по декабрь прошлого года россияне подали через МФЦ больше 6,4 тысяч заявлений на внесудебное банкротство. В первой пятерке оказался один регион УрФО, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Самый большой интерес к новой процедуре зафиксирован в Санкт-Петербурге: за четыре месяца в МФЦ обратились более 500 должников, почти на треть больше, чем в Москве. <…>. Помимо столицы в пятерке регионов с наибольшим спросом на внесудебное банкротство оказались Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области», — пишет РБК со ссылкой на документ.

Процедура, о которой идет речь, заработала в России с 1 сентября. В первый месяц действия нового механизма добиться запуска банкротства смогли чуть больше 20% заявителей, однако к декабрю их доля уже превысила 41,4%. Всего за четыре месяца было одобрено 1,8 тысяч обращений. Среди регионов, где было подано больше 100 обращений, самый высокий уровень одобрения заявок зафиксирован в Челябинской области (81,7%), Краснодарском крае (66,2%) и Оренбургской области (56,4%).

Ранее стало известно, что в прошлом году в России обанкротились 119 049 граждан и ИП, что на 72,6% больше показателей 2019 года. В 94,5% случаев люди сами инициировали свое банкротство.