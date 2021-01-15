СМИ: появилось видео, как Соболь врывается в чужую квартиру

В интернете опубликовано видео, на котором женщина, похожая на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, агрессивно пытается проникнуть в чужую квартиру. Соответствующая запись появилась в распоряжении
«На кадрах, которые прислал в редакцию пользователь приложения LiveCorr, женщина, похожая на соратницу оппозиционера, настойчиво вламывается в чужое жилище, требуя разговора с неким Константином», — пишет СМИ. Хозяйка квартиры несколько раз пыталась объяснить, что никакой Константин с ней не проживает. Похожую на Соболь женщину не остановила даже угроза полицией. Стоит отметить — сама Соболь ранее заявляла, что не проникала в квартиру, а лишь позвонила в дверь.
URA.RU обратилось за комментарием к Любови Соболь. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.
Ранее сообщалось, что Соболь пыталась проникнуть в чужую квартиру, после чего была задержана и доставлена на допрос в Следственный комитет. Следователи сообщили, что в отношении Соболь и других сотрудников ФБК было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.
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