СМИ: появилось видео, как Соболь врывается в чужую квартиру

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Митинг за свободу интернета в Москве. Москва, соболь любовь
СК РФ возбудил уголовное дело против Любови Соболь о нарушении неприкосновенности жилища Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В интернете опубликовано видео, на котором женщина, похожая на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, агрессивно пытается проникнуть в чужую квартиру. Соответствующая запись появилась в распоряжении Life.

«На кадрах, которые прислал в редакцию пользователь приложения LiveCorr, женщина, похожая на соратницу оппозиционера, настойчиво вламывается в чужое жилище, требуя разговора с неким Константином», — пишет СМИ. Хозяйка квартиры несколько раз пыталась объяснить, что никакой Константин с ней не проживает. Похожую на Соболь женщину не остановила даже угроза полицией. Стоит отметить — сама Соболь ранее заявляла, что не проникала в квартиру, а лишь позвонила в дверь.

URA.RU обратилось за комментарием к Любови Соболь. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.

Ранее сообщалось, что Соболь пыталась проникнуть в чужую квартиру, после чего была задержана и доставлена на допрос в Следственный комитет. Следователи сообщили, что в отношении Соболь и других сотрудников ФБК было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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