В России растет число умерших от коронавируса

За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 27 636 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К 16 января коронавирус в России обнаружен у 24 092 человек. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. За сутки выздоровели 24 092 человека, 590 пациентов умерли.

«За последние сутки в России выявлено 24 092 новых случая коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За период эпидемии в России выявлено 3 544 623 зараженных. Выздоровели с начала пандемии в стране 2 909 680 заболевших.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Москве — там зафиксировано 4674 инфицированных. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 3253 человек. В Московской области на 16 января обнаружено 1406 заразившихся коронавирусом.

В Свердловской области за сутки обнаружено 397 заболевших. В ХМАО коронавирус подтвердился еще у 221 человека. В ЯНАО выявлено 112 случаев заражения коронавирусом. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 168. В Пермском крае и Челябинской области 298 и 295 больных соответственно. В Курганской области коронавирус обнаружили у 116 человек.

Сутками ранее в России было обнаружено 24 715 заболевших коронавирусом. 15 января стало известно, что в мире от коронавируса скончались более двух миллионов человек, сообщает агентство Nation News. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России снизится смертность от коронавируса благодаря бесплатной вакцинации в стране, сообщает телеканал 360. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с «Национальной службой новостей», в свою очередь, назвал главные преимущества, которые принесли ограничения из-за пандемии.