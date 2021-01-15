15 января 2021

В России растет число умерших от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты
За сутки от коронавируса в РФ выздоровели 27 636 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

К 16 января коронавирус в России обнаружен у 24 092 человек. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. За сутки выздоровели 24 092 человека, 590 пациентов умерли.

«За последние сутки в России выявлено 24 092 новых случая коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За период эпидемии в России выявлено 3 544 623 зараженных. Выздоровели с начала пандемии в стране 2 909 680 заболевших.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Москве — там зафиксировано 4674 инфицированных. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 3253 человек. В Московской области на 16 января обнаружено 1406 заразившихся коронавирусом.

В Свердловской области за сутки обнаружено 397 заболевших. В ХМАО коронавирус подтвердился еще у 221 человека. В ЯНАО выявлено 112 случаев заражения коронавирусом. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 168. В Пермском крае и Челябинской области 298 и 295 больных соответственно. В Курганской области коронавирус обнаружили у 116 человек.

Сутками ранее в России было обнаружено 24 715 заболевших коронавирусом. 15 января стало известно, что в мире от коронавируса скончались более двух миллионов человек, сообщает агентство Nation News. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России снизится смертность от коронавируса благодаря бесплатной вакцинации в стране, сообщает телеканал 360. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с «Национальной службой новостей», в свою очередь, назвал главные преимущества, которые принесли ограничения из-за пандемии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...