Назван тюменский район, в котором процветает детская преступность

В Тюменской области подростки стали чаще угонять машины и связываться с наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аромашевский муниципальный район (Тюменская область) стал самым неблагополучным в плане подростковой преступности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В целом в Тюменской области выявили шесть муниципальных районов, где подростковая преступность за прошлый год выросла, местами — в разы.

«В 2020 году в Аромашевском районе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 500%. Если в 2019 были зафиксировано одно, то за прошлый год — пять», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области. Второе место по отрицательной динамике занял Юргинский район (13 преступлений в 2020 году, против пяти в 2019), на третьем Омутинский — семь против трех.

В целом по региону подростковая преступность снизилась на 18,7%. При этом по некоторым видам происшествий статистика выросла. Так, несовершеннолетние тюменцы стали чаще угонять машины, а также связываться с наркотиками. URA.RU уже писало, что в пандемию в Тюменской области выросла детская наркопреступность.