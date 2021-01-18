На месте крушения сухогруза РФ нашли тела моряков и капитана

На судне Arvin находились граждане России и Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Черном море у берегов Турции обнаружены тела трех моряков. Погибшие были членами российского-украинского экипажа затонувшего 17 января сухогруза Arvin. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. Кроме того, СМИ сообщают об обнаружении тела капитана судна, им был гражданин РФ.

«Найдено тело гражданина России, капитана затонувшего судна», — передает RT со ссылкой на Росморречфлот. МИД Украины, в свою очередь, сообщает об обнаружении трех тел членов экипажа и проведении процедуры их идентификации. По данным министерства, шесть членов экипажа были спасены. Из них шестеро — граждане Украины, еще один — гражданин РФ.

Тех, кого удалось спасти, доставили в больницу в городе Бартын. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. На место для оказания помощи прибыли посол Украины в Турции и консульские работники. Поисково-спасательная операция при этом продолжается.

Всего на судне, затонувшем 17 января, находилось 15 человек. Позднее сообщалось о двух погибших россиянах.