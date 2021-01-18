В начале недели жители Урала увидят на ночном небе планету Уран. Обычно она недоступна для наблюдения, сообщает астроном, инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
«С 18 по 21 января можно с легкостью найти на небе недоступную для невооруженного глаза планету Уран. Наблюдать ее стоит в небольшой телескоп или бинокль», — написал он в своей группе «Календарь астрономических явлений на Урале» в социальной сети «ВКонтакте».
Ученый также обозначил и местоположение Урана. «На угловом расстоянии 1,6-2 градуса (3-4 видимых дисков Луны) севернее Урана будет находиться еще яркая планета Марс. 21 января южнее Урана пройдет Луна в фазе первой четверти», — пояснил он.
Увидеть эту планету удается всего несколько раз в год. Из-за того, что она расположена низко над горизонтом и не очень яркая, ее трудно найти среди других звезд. Уран проще всего заметить на ночном небе в конце лета-начале осени.
Ранее жители России наблюдали первый в 2021 году звездопад: пик метеорного потока Квадрантиды. Скорость потока в начале января составила 25 метеоров в час.
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