Газовоз с Ямала впервые прошел Севморпуть в январе без ледокола

Российский танкер впервые прошел Севморпуть в январе без ледокола (архивное фото) Фото: Pixabay

Газовоз «Кристоф де Маржери» впервые в январе осуществил доставку партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути без сопровождения ледокола. Об этом сообщается на сайте «Совкомфлота».

«16 января в 20:20 мск газовоз „Кристоф де Маржери“ достиг траверза мыса Дежнева и завершил переход по трассе Северного морского пути (СМП) в восточном направлении в рамках выполнения коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта „Ямал СПГ“ в Азиатско-Тихоокеанский регион», — говорится в сообщении. Продолжительность пути составила 10 суток 21 час. За это время морское судно преодолело расстояние в 2474 морских мили.

«На всем протяжении трассы СМП „Кристоф де Маржери“ осуществлял самостоятельное плавание, без сопровождения ледокола», — добавили в пресс-службе компании. Генеральный директор — председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов подчеркнул, что январский рейс позволяет повысить эффективность использования Севморпути в интересах национальной экономики и способствует успешной реализации промышленных проектов как в устье реки Обь, так и на всем протяжении Арктической зоны РФ.