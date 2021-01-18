В Кургане повысилась стоимость льготного проезда в автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане открыли новое предприятие — повысилась стоимость проезда в автобусах — госдолг области увеличился в 10 раз — карантинные меры могут ослабить. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

В Кургане открыли новый завод

В Кургане открылся Курганский приборостроительный завод. В запуске нового предприятия приняли участие полпред по УрФО Владимир Якушев и губернатор Вадим Шумков.

Повысилась стоимость льготного проезда на автобусах в Кургане

В Кургане цена купон-талона для проезда на муниципальных автобусах увеличилась до 21 рубля. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Курганский госдолг увеличился в 10 раз

Обслуживание государственного долга и покрытие дефицита бюджета области в 2021 году обойдутся региону в 10 раз дороже, чем в 2020-м. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные областного финансового управления.

Учреждения допобразования ждут ослабления карантинных мер

Школы дополнительного образования региона в конце недели ожидают решения по ослаблению режима ограничений. По сведениям инсайдера URA.RU, оперштаб по борьбе с коронавирусом обсудит этот вопрос.