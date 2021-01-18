18 января 2021
17 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 19 января. Проезд в автобусах подорожал, открыт новый завод, карантин ослабят

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусная остановка на улице Куйбышева. Курган, улица куйбышева, автобусная остановка, автобус
В Кургане повысилась стоимость льготного проезда в автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане открыли новое предприятие — повысилась стоимость проезда в автобусах — госдолг области увеличился в 10 раз — карантинные меры могут ослабить. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

В Кургане открыли новый завод

Повысилась стоимость льготного проезда на автобусах в Кургане

  • В Кургане цена купон-талона для проезда на муниципальных автобусах увеличилась до 21 рубля. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Курганский госдолг увеличился в 10 раз

  • Обслуживание государственного долга и покрытие дефицита бюджета области в 2021 году обойдутся региону в 10 раз дороже, чем в 2020-м. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные областного финансового управления.

Учреждения допобразования ждут ослабления карантинных мер

  • Школы дополнительного образования региона в конце недели ожидают решения по ослаблению режима ограничений. По сведениям инсайдера URA.RU, оперштаб по борьбе с коронавирусом обсудит этот вопрос.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...