17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

В курганских спортшколах могут ослабить карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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ДЮСШ 3. Курган, футбол, футбольное поле, дети, дюсш3
Курганские школьники ждут, когда смогут возобновить занятия спортом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школы дополнительного образования в Курганской области в конце недели ожидают решения об ослаблении карантина. По сведениям инсайдера URA.RU, оперштаб по борьбе с коронавирусом обсудит этот вопрос.

«В пятницу где-то ожидаем, что нам уже позволят начать работу с детьми и выведут нас на прежний режим. Родители звонят, беспокоятся, все переживают», — рассказал один из тренеров курганской спортшколы.

Родители воспитанников спортивных школ и школ искусств считают, что тянуть с решением и вовсе не стоило. «Если все дети вышли на очное обучение в школу с 18 января, значит эпидемиологическая обстановка в норме. Почему сразу нельзя было разрешить и системе допобразования работать по-прежнему. Дети и так от дистанционки устали, устали сидеть дома», — поделилась мнением одна из родительниц.

URA.RU обратилось в оперштаб с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не пришел.

Школьники Курганской области с 18 января вышли с дистанционного на очное обучение. За парту ученики с 5 по 8 класс смогли вернуться, потому что в регионе среди этой категории детей снизилась заболеваемость.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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