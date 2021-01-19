Когда демократ Джо Байден после инаугурации войдет в пустую резиденцию президента США, это будет также позорно, как когда первый президент РФ Борис Ельцин и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис заходили в пустой Кремль. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп не намерен приходить на инаугурацию Байдена. При этом вице-президент США республиканец Майк Пенс придет на этот процесс. Сама церемония состоится 20 января. Перед уходом Трамп может выпустить сообщение, сообщает RT.
«Для Байдена позор, что ему никто не передает власть. 20 января он войдет в пустую резиденцию президента США, как в 1991 году в Кремль вошли Ельцин и Бурбулис», — написал Жириновский в своем telegram-канале.
Конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом страны. Решение было принято после захвата Капитолия. 6 января сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США в момент, когда там проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. Из-за этого Палата представителей США приступила к обсуждению резолюции об импичменте Трампу, пишет VSE42.ru. В ходе беспорядков погибли четыре человека.
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