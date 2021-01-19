В соцсетях испугались введения ковид-паспортов. «Это рабство»

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Россияне опасаются, что ковид-паспорта введут по всей стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Соцсети раскололись на два лагеря после сообщения о введении ковид-паспортов в Башкирии. Пользователи Twitter опасаются, что данная мера ограничит свободу граждан, кто-то ждет введения таких документов по всей стране и рад этому.

В Госдуме предложили ввести ковид-паспорта в стране, однако уточнили, что это нужно делать со строгим контролем доступа к персональным данным и медицинской информации. В Кремле заявили, что власти прорабатывают разные варианты облегчения жизни россиян в условиях пандемии. Идею введения ковид-паспортов поддержал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Власти Башкирии уже начнут выдавать антиковидные паспорта, обладатели которых уже имеют иммунитет и могут не соблюдать карантин.

Одни считают, что ковид-паспорта нарушают права человека.

Фото: Twitter

Например, свободу передвижения.

Фото: Twitter

Некоторые даже полагают, что это унизит граждан.

Фото: Twitter

Другие полагают, что эта мера обезопасит население от заражения коронавирусом из-за антипрививочников.

Фото: Twitter

Они считают, что прививать всех поголовно, как в Советском Союзе, правильно.

Фото: Twitter

Пользователи соцсетей сомневаются в эффективности данной меры, так как иммунитет со временем исчезает.

Фото: Twitter

Некоторые считают, что ковид-паспорта могут ввести по всей России.

Фото: Twitter

Кто-то вспомнил мем о чипировании через вакцину от коронавируса.

Фото: Twitter

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