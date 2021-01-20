В России за сутки выявили почти 600 смертей от коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 21 152 случая заражения коронавирусом, что на 582 меньше, чем днем ранее. При этом число смертей от COVID-19 выросло до 597 в сутки. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 21 152 случая COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении. Жертвами инфекции стали 597 человек, победить болезнь смогли 25 290 пациентов. Всего с начала пандемии с коронавирусом столкнулись 3 633 952 человека. Из них полностью выздоровели 3 027 316, за это время 67 220 россиян умерли.
Больше всего зараженных за сутки обнаружили в Санкт-Петербурге. Там выявили 3 347 новых случаев. Следом идет Москва с 2 452 инфицированными. Третья строка досталась Московской области (+994).
Среди регионов УрФО первое место остается за Свердловской областью (389). В Челябинской области выявлено 299 новых случаев. В Пермском крае обнаружено 298 новых зараженных, в ХМАО 215 больных. В Тюменской области коронавирусом за сутки заразился 161 человек, в ЯНАО (+110). В Курганской области обнаружили 107 заболевших.
Массовая вакцинация началась в России 18 января, пишет RT. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко похвалил некоторые российские регионы за организацию вакцинации. Среди отмеченных оказались ХМАО, Свердловская и Челябинская области.
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