21 января 2021
20 января 2021

В пермской СР решили, кого не возьмут в объединенную партию

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин на пресс-конференции. Пермь, куликова вероника
Лидер пермских справедливороссов Вероника Куликова заявила, что решение принимается коллегиально Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские справедливороссы после объединения с партиями «Патриоты России» и «За правду» не будут принимать к себе всех членов этих партий. Такое заявление сделала лидер пермского реготделения «Справедливая Россия» Вероника Куликова.

«Члены „Патриотов России“ и „За Правду“ после прекращения деятельности своих партий будут подавать заявления о вступлении в СР. Кандидатурам, способным дискредитировать партию, в членстве может быть отказано», — написала Куликова на своей странице в Facebook. Она полагает, что объединение партий произойдет на базе «Справедливой России», поэтому члены этой партии будут обладать правом решающего голоса и диктовать условия.

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Источник: Сергей Миронов утратит лидерство в СР

Куликова также раскритиковала работу местных отделений своих будущих союзников. Связала она это с тем, что «Патриоты России» не участвуют в муниципальных выборах, а о деятельности другой партии «информации крайне мало».

Лидер пермских «Патриотов России» Андрей Степанов в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что не намерен после объединения партий вступать в «Справедливую Россию». Руководитель реготделения партии «За правду» Елена Шперкина на звонок URA.RU не ответила.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о слиянии его партии с «Патриотами России» и партией «За правду». Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что СР прекратит свое существование в прежнем виде, а Миронов утратит единоличное лидерство в структуре.

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