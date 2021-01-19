Экс-кандидат в губернаторы решил стать мэром Перми

Александр Репин поборется за кресло мэра Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Пермский бизнесмен, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин примет участие в конкурсе на должность главы Перми. В беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что подаст документы на участие в конкурсе «в положенный срок».

«Я считаю себя достойным [кандидатом]. Но если [в конкурсе] будет принимать участие бывшее руководство города, то, вероятнее всего, я этот конкурс не пройду», — признался Репин. Бизнесмен также отметил, что готовит свою программу развития Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что Репин заявлялся на участие в выборах губернатора Пермского края, но не смог пройти муниципальный фильтр и не был допущен до выборов в качестве кандидата. До заявления Репина стало известно, что на участие в конкурсе на пост мэра намерен заявиться общественник и градозащитник Денис Галицкий. Бороться за кресло главы города также изъявили желание координатор штаба Навального в Перми Сергей Ухов и руководитель сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский.

Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Перми пройдет 18 марта. Документы на участие в нем принимаются со 2 февраля по 4 марта включительно.