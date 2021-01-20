Моргенштерн потратил сотни тысяч на ужин от знаменитого повара. Еду украшали золотом

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Моргенштерн сходил на ужин в ресторан знаменитого мясника Salt Bae Фото: Instagram Алишера Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн потратил около 200 тысяч рублей за ужин от известного мясника Salt Bae (Нусрета Гекче). В ресторане повара Nusr-et артисту подали мясо в сусальном золоте.

«Как думаете, сколько счет?» — задал вопрос подписчикам в Instagram Моргенштерн. Правильным ответом на интерактивный опрос оказался вариант «200 000». «200 000 рубасов», — написал позднее рэпер, прикрепив смеющийся смайлик.

Обслуживал Моргенштерна лично мясник Нусрета Гекче. Турецкий повар прославился в интернете своей манерой солить мясо, из-за чего стал мемом. Сам Моргенштерн тоже попытался посолить мясо в известной манере повара. После ужина рэпер станцевал с поваром и выложил это в раздел stories.

Ранее Моргенштерн заявил, что готов поехать на конкурс «Евровидение» от России. Заявление рэпера стало ответом на предложение продюсера Иосифа Пригожина, сделанное в беседе с URA.RU. Пригожин тогда заявил, что Моргенштерн в женском платье смог бы одержать победу в вокальном состязании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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