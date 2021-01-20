Глава КПРФ Геннадий Зюганов сравнил блогера Алексея Навального со спецпредставителем президента РФ, бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Зюганов назвал их предателями.
«Вот сейчас привезли Навального, надувают через толстую соломинку, как жабу, три разведки — ЦРУ, MI-6 и BND. Все идиоты понимают, что он предатель, циничный, открытый и мерзкий. Из него делают чуть ли не оппозиционера. Мы такое видели в 90-е. Чем это закончилось? К Чубайсу приехало более чем полсотни црушников и продали вашу собственность за менее чем 3% ее реальной стоимости», — заявил Зюганов в разговоре с «Национальной службой новостей». По его словам, Навальный, как и Чубайс «вор и разрушитель». Он отметил, что в Америке за подобное предательство посадили бы на электрический стул, а во Франции приговорили к 20 годам лишения свободы.
Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве. 18 января суд назначил блогеру 30 суток заключения, которые он должен отбывать в СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Ранее Зюганов высказал мнение, что блогера Навального продвигают из других стран, сам по себе он не является оппозиционером. Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил URA.RU, что Навальный вернулся из Германии в Россию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
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