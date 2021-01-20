Лидер «Коммунистов России» раскрыл, зачем Навальный вернулся в РФ

Максим Сурайкин объяснил, почему Алексей Навальный принял решение о возвращении в Россиию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главной целью возвращения из Германии в Россию у блогера Алексея Навального была дестабилизация ситуации в стране. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Навальный в очередной раз разыграл блестящую провокацию, поскольку его задача работать на западные структуры и дестабилизировать российское общество, поэтому в этих условиях мы его категорически осуждаем, и призываем всех понять сущность блогера», — сказал URA.RU Сурайкин. Лидер партии подчеркнул, что государственные органы действовали по закону, когда решили арестовать Навального.

Также Сурайкин выразил мнение, что Навальный знал о своем аресте, в случае если он приедет в Россию, поэтому решил это использовать для собственного пиара. «И его приезд, арест, это его персональный самопиар. То есть, он сознательно пошел на нарушение законодательства. Он прекрасно знал, что государственные органы будут вынуждены отреагировать, они не имеют право не исполнять закон. В итоге получился такой шумный пиар», — объяснил он. Лидер партии выразил уверенность, что большинство россиян являются патриотами, поэтому они не поддадутся на провокации блогера.

URA.RU обратилось за комментарием к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш. Она не ответила на звонок корреспондента.

Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, 17 января. Он был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками управления ФСИН, так как находился в федеральном розыске. На следующий день суд арестовал Навального на 30 суток. Арест он будет отбывать в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина».