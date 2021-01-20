Автоэксперт назвал особенность работы дорожных камер зимой

Зимой снег может скрывать дорожную разметку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В зимний период снег может скрывать дорожную разметку, поэтому в случае фиксации на камеру пересечения сплошной линии решение о штрафе могут принимать несколько специалистов. Об этом заявил операционный директор компании «МВС Груп» Михаил Родионов.

«Камера не фиксирует факт исчезновения разметки под слоем снега; в таком случае два или даже три специалиста смотрят на одно и то же правонарушение и принимают решение, различима ли разметка с точки зрения автомобилиста. Если инспектор приходит к мнению, что разметка не видна, — наказание могут снять. <…> материалы за определенный период времени отправляются в брак», — рассказал Родионов в беседе с радио Sputnik.

Эксперт добавил, что автомобилист может обжаловать решение о штрафе за пересечение сплошной линии в плохую погоду. Чаще всего этого добиваются владельцы спецтранспорта — коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и так далее. Родионов заключил, что зимой количество правонарушений снижается в 3-5 раз, поскольку снижается скорость движения машин.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ намерен дополнить КоАП нормой, согласно которой водителей будут лишать прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения Правил дорожного движения в течение года. Автоэксперты считают, что новые правила повлекут за собой волну взяточничества в стране.