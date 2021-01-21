В РФ поставлен новый рекорд по числу смертей от COVID в 2021 году

За прошедшие сутки в России подтверждено 21 887 случаев заражения коронавирусом, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Скончалось от COVID-19 612 человек — это рекорд в 2021 году.
«За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — указано в сообщении. 26 902 человека вылечились от COVID-19. Третий день растет число летальных исходов. Прошлый рекорд по смертности от коронавируса за сутки был поставлен 20 января: тогда от инфекции погибло 597 человек. Самое больше количество смертей за пандемию подтверждено 24 декабря 2020 года — 635 умерших.
Всего за период пандемии коронавирусом заразились 3 655 839 человек, из них полностью выздоровели 3 588 007. Жертвами инфекции стали 67 832 человека.
Лидером по числу новых инфицирований вновь стала Москва: за сутки в столице России выявили 3 458 больных. Далее идет Санкт-Петербург с 3 112 случаями. Третье место занимает Московская область (+1092).
Среди регионов УрФО первое место остается за Свердловской областью (+392). На втором месте расположились Пермский край и Челябинская область — по 297 заражений в каждом регионе. Следом идут ХМАО (+212) и Тюменская область (+159). В ЯНАО подтверждено 107 случаев инфекции. Меньше всего новых больных в Курганской области — 105.
В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса, напоминает RT. Ожидается, что в первом квартале 2021 года прививку получат 20 млн россиян. Спросом на вакцину уже воспользовались мошенники и предлагают в интернете приобрести нелегальный препарат, пишет «Национальная служба новостей».
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