Партия Прилепина сделала заявление по факту объединения с «СР»

Захар Прилепин войдет в топ-3 федерального списка новой партии на выборах-2021 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия Захара Прилепина «За правду» официально одобрила проект объединения со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». Решение было принято на заседании центрального комитета партии, которое проходит в эти минуты, сообщает пресс-служба политобъединения. ЦК также поддержал название объединенной партии — «Справедливая Россия За Правду».

«Члены ЦК пришли к выводу, что новая объединенная партия должна занять место оппозиционной партии, стать реальным противовесом действующей партии власти „Единая Россия“, стать ее полноценным конкурентом. КПРФ и ЛДПР не стоит рассматривать в качестве конкурентов, но, если они решат присоединиться к объединению, ЦК отнесется к этому положительно», — сообщили в пресс-службе партии.

В политобъединении отметили, что новая объединенная партия должна сформировать радикальную повестку, ответив на запрос общества на оппозицию и изменения. В частности, партия предлагает передать недра народу, возродить плановую экономику, ввести цензуру в СМИ и интернете.

Первый зампредседателя фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов рассказал URA.RU, что предложения «За правду» не обязательно войдут в окончательную программу новой партии. «Это видение наших коллег. Но перед объединительный съездом (намечен на февраль — прим. ред.) программа еще будет обсуждаться. В целом, мы видим себя респектабельной партией, без крайностей», — прокомментировал он.

В ЦК заявили, что целью новой политической силы является второе (после «Единой России») место в новом составе Госдумы по числу депутатов. В девятом созыве парламента, выборы в который пройдут в 2026 году, партия рассчитывает получить большинство. Кроме того, новая оппозиция нацелена на треть министерских портфелей в правительстве РФ.

Об объединении трех партий стало известно 20 января. Новая политсила сформировалась перед выборами в Госдуму, которые намечены на 19 сентября. Федеральную тройку кандидатов в Госдуму после объединения трех партий предположительно составят их лидеры — Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Захар Прилепин («За правду») и Геннадий Семигин («Патриоты России»).