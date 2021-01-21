Ученики подмосковной школы готовили массовый расстрел

В Подмосковье полицейские выявили двух подростков, которые хотели с оружием напасть на школу. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму совместно с УФСБ установили двух подростков, которые обсуждали план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области с использованием холодного и огнестрельного оружия», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что подростки вынашивали эту идею с февраля 2020 года, когда узнали об аналогичных случаях за рубежом из материалов на видеохостинге YouTube.
В сентябре 2020 года сотрудники ФСБ задержали 13 пользователей соцсетей, готовивших массовые нападения в школах. Одну из акций планировалось провести 1 сентября во время линейки.
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