Потерпевшие обжалуют приговор стрелку Шамсутдинову

Родственники погибших в массовом расстреле военнослужащих, устроенный тюменским срочником Рамилем Шамсутдиновым 25 октября 2019 года, планируют обжаловать приговор Второго Восточного окружного военного суда. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевших Сергея Грицко сообщает «Интерфакс». 21 января Шамсутдинов был признан виновным и приговорен к 24, 5 годам колонии строгого режима.
«Потерпевшие не согласны с мнением присяжных в части, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Это не позволило назначить ему пожизненное наказание. Наша задача — добиться отмены приговора, чтобы дело отправили на новое рассмотрение другим составом суда», — пояснил адвокат «Интерфаксу».
Адвокатов обвиняемого приговор также не устроил. Ранее коллегия присяжных признала срочника Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.
25 октября 2019 года тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел в воинской части под Читой, где проходил воинскую службу. После караула он открыл огонь по солдатам и офицерам. Восемь человек погибли на месте, еще двое — получили тяжелые ранения. Свой поступок тюменец объяснил постоянными издевательствами со стороны старослужащих. В письме отцу он сравнил службу в армии с адом.
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