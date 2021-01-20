Высокинский в новом амплуа впервые посетит свердловский проект

Александр Высокинский посетит «Титановую долину» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело гендиректора «Титановой долины»

И.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Александр Выскокинский посетит особую экономическую зону «Титановая долина». Это первый выезд Высокинского в новой должности. Предстоящий визит URA.RU подтвердило сразу несколько высокопоставленных источников, пожелавших остаться неназванными.

«Высокинский приедет в пятницу в „Титановую долину“. В его новые обязанности сейчас входит работа с инвесторами», — рассказал инсайдер. По данным еще одного собеседника агентства, посещение может быть связано с началом строительства цеха по производству цельнокатаных колес созданной ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис» компании «Аллегро». Александр Высокинский не ответил на вопрос корреспондента URA.RU о предстоящей поездке.

Соглашение о строительстве нового колесного производства в «Титановой долине» (Свердловская область) было подписано с руководством особой экономической зоны в марте 2020 года. Инвестиции в проект оцениваются в сумму 16 млрд рублей (около 200 $ млн). Мощность предприятия составит 200 тыс. цельнокатаных колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. Старт производства намечен на 4-й квартал 2022 год. На предприятии будет создано 425 новых рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что «Титановая долина» за 10 лет существования окупилась на одну пятую часть (на 21%). Однако губернатор Евгений Куйвашев заявил, что свердловская ОЭЗ является одной из самых эффективных структур в России.

26 января, как ожидается, заксобрание Свердловской области утвердит на должности первого заместителя губернатора экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Ранее был опубликован функционал первого заместителя свердловского губернатора.