Госдума: стрелок Шамсутдинов достоин более жесткого наказания

Суд вынес справедливый приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев, считают в Госдуме. Однако военный и член комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов заявил URA.RU, что положительно отнесся бы и к более жесткому наказанию.
«Думаю, что приговор строгий. Если бы было пожизненное, я бы тоже положительно отнесся, потому что человек немотивированно, я считаю, забрал жизни своих сослуживцев. И он достоин более строгого наказания. Но есть решение суда, и каким бы оно ни было, с ним нужно или соглашаться, или не соглашаться», — сказал Богодухов. Он отметил, что считает решение суда справедливым. По его мнению, 24,5 года в колонии строгого режима — это очень приличный срок.
Коллега Богодухова, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что ради справедливости суда над Шамсутдиновым было проведено расследование. Адвокатам стрелка была дана возможность привести аргументы в его пользу, подчеркивает политик. «В Российской Федерации введен мораторий на смертную казнь. Я думаю, что этот срок — практически альтернатива смертной казни», — заявил URA.RU Шерин.
21 января Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. В 2019 году солдат из Тюмени расстрелял восемь своих сослуживцев.
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