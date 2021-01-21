21 января 2021
20 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 22 января. В транспорте Перми появятся валидаторы, кандидат в Госдуму может отказаться от выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного Собрания Пермского края. Пермь, сухих валерий
Спикер законодательного собрания Валерий Сухих выразил надежду на скорое снятие карантина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермский кандидат в Госдуму может отказаться от предвыборной гонки — спикер заксобрания готовится к снятию карантинных мер — глава пермского города обвинил горожан в срыве отопительного сезона — в пермском общественном транспорте поставят валидаторы. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

Кандидат в Госдуму может отказаться от выборов

Заксобрание готовится к снятию карантина

  • Спикер законодательного собрания Валерий Сухих выразил надежду, что в ближайший месяц режим ограничений может быть снят. На пленарном заседании 21 января он заявил, что в следующем месяце представительный орган может начать работу уже в очном режиме.

Мэр обвинил горожан в отсутствии отопления

  • Глава Красновишерска Евгений Верещагин объяснил причины того, что часть города уже неделю живет без тепла. В беседе с корреспондентом URA.RU чиновник не исключил, что в этом виноваты сами жители — они не выбрали способ управления домами, из-за чего жилфонд мог быть плохо подготовлен к зиме.

Пермский общественный транспорт переходит на валидаторы

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...