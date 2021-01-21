Спикер законодательного собрания Валерий Сухих выразил надежду на скорое снятие карантина
Пермский кандидат в Госдуму может отказаться от предвыборной гонки — спикер заксобрания готовится к снятию карантинных мер — глава пермского города обвинил горожан в срыве отопительного сезона — в пермском общественном транспорте поставят валидаторы. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 22 января — в обзоре URA.RU:
Кандидат в Госдуму может отказаться от выборов
- Один из кандидатов в депутаты Госдумы Геннадий Сандырев готов отказаться от участия в выборах. Он рассказал URA.RU, что не будет участвовать в кампании по избирательному округу № 58 Перми, если его об этом попросят в Москве.
Заксобрание готовится к снятию карантина
- Спикер законодательного собрания Валерий Сухих выразил надежду, что в ближайший месяц режим ограничений может быть снят. На пленарном заседании 21 января он заявил, что в следующем месяце представительный орган может начать работу уже в очном режиме.
Мэр обвинил горожан в отсутствии отопления
- Глава Красновишерска Евгений Верещагин объяснил причины того, что часть города уже неделю живет без тепла. В беседе с корреспондентом URA.RU чиновник не исключил, что в этом виноваты сами жители — они не выбрали способ управления домами, из-за чего жилфонд мог быть плохо подготовлен к зиме.
Пермский общественный транспорт переходит на валидаторы
- В Перми на трех городских маршрутах — в автобусах №№4, 80 и трамвае №6 с 1 февраля проезд будет оплачивать с помощью валидаторов, а не кондукторов.
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