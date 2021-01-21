Курганский молочник ради доставки товара превысил скорость звука

По документам, молочную продукцию из одного района Курганской области в другой доставили за 3 минуты (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области молочную продукцию из села Половинное Половинского района до села Раскатиха Притобольного района по документам доставили за 3 минуты. Об этом 22 января сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора. Расстояние между населенными пунктами составляет 84 км, чтобы его преодолеть за 3 минуты нужно двигаться со скоростью 1680 км/ч. Скорость звука примерно равна 1224 км/ч.

По словам представителей управления, в сентябре 2020 года СППК «Зауральский Фермер» из села Половинное направил в молокоперерабатывающий цех ИП Константинова Д. А. 600 кг продукции. «Спустя 3 минуты входящий электронный ветеринарный сопроводительный документ (эВСД) был погашен, что свидетельствовало о поступлении продукции на эту площадку», — отметили в ведомстве.

Представители Россельхознадзора добавили, что перемещение за такой нелогичный период времени свидетельствует о нарушении. Управление направило предпринимателю предупреждение.

Также представители ведомства заметили, что на предпринимателя из Притобольного района были оформлены 20 кг продукции для производства колбасных изделий без необходимых сопроводительных документов. В управлении добавили, что сейчас проводят проверку.

По указанному в открытых источниках номеру телефона, связанному с ИП Константиновым, URA.RU ответили, что этот номер ему не принадлежит. По словам представителя компании «Зауральский Фермер», ошибка была не с их стороны.