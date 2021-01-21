Экс-кандидат в пермские губернаторы передумал уходить из политики

Лидер пермского регионального отделения «Патриотов России» Андрей Степанов, который в 2017 году принимал участие в выборах губернатора края, передумал уходить из политики после объединения его партии со «Справедливой Россией» и «За правду». Он рассказал URA.RU, что готов возглавить объединенную структуру или занять иную должность.
«Все будет зависеть от тех условий, на которых пройдет объединение партий. После объединительного съезда я приму окончательное решение», — рассказал URA.RU Степанов. Он пояснил, что в случае необходимости готов возглавить новую объединенную структуру или занять в ней иную должность. Ключевой на этой позиции он считает возможность реализации его производственных навыков.
Степанов рассказал URA.RU, что после новости про объединение партий в Перми прошло заседание реготделения «Патриотов России». Там пришли к выводу, что слияние политических сил окажет позитивное влияние на всех участников, поскольку позволит набрать больший процент голосов на предстоящих выборах 2021 года.
URA.RU рассказывало, что Степанов изначально заявил о возможном уходе из политики после слияния партий, поскольку не готов вступать в «Справедливую Россию». При этом лидер пермских справедливороссов Вероника Куликова сообщила, что не готова после объединения принимать всех в партию автоматически.
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