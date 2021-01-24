У чиновника обнаружили тайный счет в Сбербанке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские силовики обнаружили, что управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области Николай Клевец много лет скрывал часть своих доходов. Об этом URA.RU сообщили источники в двух силовых структурах. Речь идет о «тайном» счете в Сбербанке, на который поступали денежные суммы в особо крупном размере от частных лиц.

«В декларациях о доходах за 2016—2019 года Клевец Н.А. не указал один из расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» GOLD Master», — рассказал осведомленный собеседник. Известно, что на этот счет в 2016—2017 годах поступали денежные средства в особо крупном размере: так, одно из частных лиц перечислило более 2 000 000 рублей. Выявлены и более мелкие нарушения, например, купленный Клевцом, но не зарегистрированный снегоход «Ямаха» Викинг» (в редакции URA.RU имеются подтверждения данной информации).

Николай Клевец — управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ноябре 2020 Клевец внес изменения в свои ранее поданные декларации о доходах — в этом ему помогла дочь Екатерина, работающая в Департаменте госслужбы, кадров и наград губернатора и правительства Свердловской области. Однако вскоре силовики обнаружили и эти факты. В декабре 2020 года прокуратура Свердловской области направила в адрес губернатора представление — теперь, по законодательству, Клевец должен быть уволен со своей должности.

Николай Клевец не ответил на звонок журналиста URA.RU. Чиновнику направлен запрос, который он прочитал в мессендежере, но не ответил. В свердловской прокуратуре (разработку вели сотрудники Управления по экономической безопасности и противодействия регионального ГУ МВД), а также в прокуратуре от комментариев воздержались до итогов разбирательства. URA.RU направило запрос в Департамент информационной политики Свердловской области — ответ пока не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские силовики «обезглавили» Тугулым (входит в Восточный округ): там за коррупцию осужден начальник финотдела, судят вице-мэра, а мэр ждет суда.