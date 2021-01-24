Полиция Петербурга извинилась перед избитой на митинге женщиной. Аудио

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Полиция не использует насильственные методы и стоит на страже закона, заявил Сергей Музыка (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители МВД Санкт-Петербурга принесли извинения жительнице города Маргарите Юдиной, которая была избита силовиком в ходе протестов 23 января. В реанимацию к женщине пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, полковник Сергей Музыка.

«Уважаемая Маргарита Викторовна, от лица руководства, от себя лично, от всего личного состава главка приношу вам извинения», — говорит мужской голос на записи, опубликованной Mash. Полицейский добавил, что проводится проверка. «Это не наши методы, мы стоим на страже законности», — уверял силовик.

Юдина приняла извинения представителя МВД. По ее словам, у нее нет претензий к полицейским. Также петербурженке была предложена помощь.

Маргарита Юдина была избита в ходе протестов в Санкт-Петербурге вечером 23 января. Увидев, как полицейские задерживают молодого мужчину, она попыталась поинтересоваться, за что проводится задержания. В ответ один из силовиков пнул ее в живот. 54-летняя женщина упала, ударилась головой и была доставлена в больницу. Позднее в СМИ публиковалась противоречивая информация о состоянии ее здоровья.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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