Мужчина, ударивший полицейского на протесте в Питере, раскаялся

Задержанный объяснил за что ударил сотрудника полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Мужчина, который ударил полицейского по лицу во время несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Я раскаиваюсь в содеянном и, если есть возможность, приношу извинения всем потерпевшим», — сказал мужчина во время допроса. Он объяснил, что во время акции залез на стоявший эвакуатор ДПС. Когда сотрудник полиции вышел, мужчина спустился. Нарушитель подчеркнул, что ударил правоохранителя за то, что тот пытался схватить его за плече.

В Санкт-Петербурге мужчина ударил сотрудника полиции по лицу. Второй упал на землю. На кадрах с с места происшествия было видно, что коллега пострадавшего пытался догнать нападавшего. Нарушителя задержали, пишет RT. Им оказался IT-специалист, работающий в одной из фирм города. В Москве две девушки, входящие в состав группы Pussy Riot, во время задержания на незаконной акции сбили сержанта полиции, передает агентство Nation News. Правоохранитель получил травму ноги.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина. Он многократно нарушал условия испытательного срока по «делу Ив Роше». Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите». Блогера предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан.