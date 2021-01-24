Виновным в захоронении опасных ядов в Кургане может стать мертвый

В Кургане расследуют, кто виновен в захоронении ядохимикатов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В расследовании уголовного дела по захоронению ядохимикатов под Курганом на Шуховском полигоне появился новый поворот. Подозреваемым может стать бывший директор, который уже умер. Информацию об этом рассказали инсайдеры URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Есть одна из версий, что появился новый подозреваемый. Им может стать директор предприятия, которого на сегодня нет в живых. При нем в 1990-х годах был построен временный склад для хранения удобрений. Их свозили со всего региона перед крупнейшим наводнением», — пояснил источник. Изначально ядохимикаты не должны были позволять складировать на полигоне коммунальных отходов.

«Потом власти должны были утилизировать химикаты. Но из более чем 30 тонн на законную переработку отправили только 8 тонн. Остальное дали указание закопать на полигоне. Но выкопанные емкости пусты, потому что железо прогнило. И что там было неизвестно», — считает еще один осведомитель. По его сведениям, изначально разбирательство касалось выяснение — кто дал указание закопать емкости. Об этом говорили свидетели, которые участвовали в захоронении.

Сейчас трое человек — экс-сотрудников полигона, кто закапывал опасные химикаты болеют. «Мы ждем результатов расследования, чтобы подать иск на причинение вреда здоровью. Нас должны признать пострадавшими. Все трое болеем, задеты легкие, гортань», — рассказал URA.RU Асхат Валеев, бывший сотрудник полигона.

В СУ СК России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

О том, что на Шуховском полигоне захоронены опасные ядохимикаты, источники URA.RU рассказывали в июле. В отношении МУП «Шуховский полигон» возбуждалось три уголовных дела по статьям — «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ст. 247 УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ), «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (ч. 1 ст. 236 УК РФ).