В Курганской области резко подорожали продукты

Стоимость сахара в Курганской области выросла за год на 76,7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость продовольственных товаров в Курганской области в 2020 году выросла на 8,2%. Рост оказался значительно выше, чем в 2019 году. Такие данные приводит Свердловскстат.

«За январь—декабрь 2020 года 128 видов продовольственных товаров, входящих в потребительский набор товаров и услуг, на основании которого осуществляется наблюдение за ценами, подорожали в среднем на 8,2 процента, что на 4,5 процентного пункта выше, чем в январе—декабре 2019 года», — говорится в отчете ведомства. Без учета алкогольных напитков цены на продовольствие в регионе выросли еще сильнее — на 9%.

Значительнее всего в Курганской области подорожал сахар — на 76,7%. Стоимость макаронных изделий и крупы выросла на 21,1%, овощей — на 20,8%, муки — на 19%, яйца — на 17,3%, фруктов — на 12,5%, мороженого — на 11,4%. При этом алкоголь подорожал всего на 2,8%, креветки стали дешевле на 0,4%, цены на пшено снизились на 8%. «Стоимость блюд в общественном питании возросла на 4,1%», — уточняют в Свердловскстате.

9 декабря президент РФ Владимир Путин раскритиковал министров за рост цен на продукты. В середине января он заявлял, что главам регионов придется самим следить за уровнем цен на продукты питания, но не в ущерб бизнесу, сообщало ранее URA.RU. В Счетной палате РФ считают, что в России возможен дефицит некоторых продуктов из-за отказа крупных производителей поставлять продукцию по фиксированным ценам.