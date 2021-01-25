В Перми при объединении партий хотят сместить лидера СР

Вероника Куликова планирует сохранить пост лидера «Справедливой России» после объединения с «Патриотами России» и «За правду» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Руководителя пермского отделения «Справедливой России» Веронику Куликову хотят лишить поста после объединения с «Патриотами России» и «За правду». Об этом рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией.

«В краевой администрации не хотят видеть Куликову во главе партии. Там сейчас подбирают кандидата, который может возглавить объединенную структуру», — сообщил URA.RU инсайдер. Другой собеседник, знакомый с ситуацией, уточнил, что Куликова не устраивает региональное руководство из-за дружбы с бизнесменом Александром Репиным, который пытался принять участие в выборах губернатора от партии.

Сама Куликова в беседе с корреспондентом URA.RU подобную информацию назвала слухами. Она пояснила, что объединение партий пройдет на базе реготделения «Справедливой России», которое, по ее словам, входит в десятку лучших отделений страны. «Перед началом объединительного процесса, в декабре 2020 года, по рекомендации Президиума Центрального Совета партии, коллеги единогласно переизбрали меня руководителем регионального отделения на ближайшие два года», — пояснила URA.RU Куликова. В пресс-службе краевой администрации от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что готовность возглавить объединенную структуру также высказал лидер пермских «Патриотов России» Андрей Степанов. Куликова ранее заявляла, что после объединения в новую партию не будут принимать всех автоматически.