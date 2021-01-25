Воры в законе не признаются в своем статусе публично, рассказал Михаил Игнатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Российские воры в законе нашли лазейку в статье Уголовного кодекса о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст.210.1). Это позволяет им сохранять статус и не нарушать действующее законодательство. Об этом URA.RU сообщил криминалист, эксперт по деятельности криминальных авторитетов Михаил Игнатов.

«У них появилась негласная договоренность. Если им публично или перед камерой задают вопрос о том, являются ли они ворами в законе, они отвечают: „Для вас — нет. А кому надо, тот все знает“. Используя эту лазейку, они не признаются в статусе публично, но и не становятся менее авторитетными [в криминальных кругах]. Такое поведение — это их ответ на новую статью в УК», — рассказал URA.RU Игнатов. Эксперт подчеркнул, что такой ответ криминального авторитета в публичном пространстве не подпадает под действие статьи Уголовного кодекса.

Несмотря на такую прореху в законе, помочь она сможет не каждому авторитету, считает зампредседателя Российского общенародного союза, адвокат Иван Миронов. «Такая практика действительно существует. Но нужно понимать, что для состава преступления нужно не только признание человека в наличии воровского статуса, но и показания свидетелей, в том числе секретных. А институт свидетелей самый спекулятивный и непрозрачный, по мере надобности таким секретным свидетелем может стать каждый. Поэтому, кого нужно закрыть, тех все равно закроют», — объяснил URA.RU Миронов.

Статья 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии была принята в 2020 году. Эксперты заявляли, что статья недоработана, а привлечь по ней смогут не только действительно виновных. При этом журналисты в своих расследованиях приходят к выводу, что в 2021 году российские силовики попытаются привлечь к ответственности всех воров в законе, в том числе сбежавших за границу.