Мясников оправдал ОМОНовца, ударившего женщину в живот на митинге

Врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия сотрудника ОМОН, который ударил ногой женщину в живот на незаконной акции 23 января в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Парень при исполнении, идет „замес“, они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками „За что?!“. Это не женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи», — заявил Мясников. По его словам, на митингах нет женщин, есть только потенциальные противники. Мясников считает, что действия силовика — это «рефлекс, наработанный годами тренировок».
В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН ударил женщину в живот. Это произошло во время несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Она получила травму головы. Позже мужчина пришел к пострадавшей в больницу с цветами и попросил прощения.
Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». Его предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера.