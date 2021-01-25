Долина сделала заявление в эфире программы «Док-ток» Фото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской виновен в ухудшении здоровья певицы. Брак с ним испортил жизнь девушки. Об этом заявила народная артистка РФ Лариса Долина в программе «Док-ток».

«Она рассказывала, что застала его другой с женщиной. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20 […] С Ланским я не пыталась разговаривать. А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение. Я этот брак Юли никогда не одобряла», — цитирует Долину « Федеральное агентство новостей ».

Гости эфира рассказали о постоянном давлении супруга на Юлию. Они сообщили, что Ланской постоянно заставлял ее худеть. В последствии именно длительный период похудения едва не привел певицу к анорексии и проблемам со здоровьем. По словам Долиной, друзья неоднократно говорили Началовой, что нужно остановиться, но она категорически никого не слушала.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Она страдала от подагры и ей требовалась операция. Ее организм не пережил хирургического вмешательства. Отец Началовой после этого заявлял, что причиной смерти стала остановка сердца, спровоцированная воспалительным процессом. 31 января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Накануне юбилея телеведущая Ксения Собчак опубликовала предсмертные слова певицы.